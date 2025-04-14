Стало известно, чем занимается Михаил Ефремов в первые дни на свободе

После освобождения из колонии заслуженный артист России Михаил Ефремов ведет закрытый образ жизни. Он проводит время с семьей и друзьями, воздерживаясь от работы и общения с прессой, раскрыло интересы актера kp.ru.
Сообщается, что Ефремов держит Великий пост. Актер встретил Вербное воскресенье в церкви вместе со своими близкими.
Кроме того, Ефремов намерен посетить места захоронений своих родителей и Сергея Захарова, ставшего жертвой аварии, за которую осудили актера.
9 апреля Ефремов вышел на свободу из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению (УДО).
Накануне Михаил Ефремов раскрыл свои планы после освобождения. Артист признался, что не будет восстанавливать водительские права.