Алексей Учитель призвал составлять список фильмов для школы вместе с педагогами

«Конечно, вопросы [к списку] есть, но к таким вещам я всегда отношусь по-философски. Например, в любом фестивале есть жюри — его члены имеют свое видение. Они делают выбор, и сто человек могут быть с ним не согласны. Здесь такая же история. Я слышал много отрицательных [отзывов] по некоторым картинам: “Почему именно они?”. Но, повторюсь, всем угодить невозможно», — резюмировал Учитель.