Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

56-летняя Дженнифер Энистон поделилась видео в откровенном спортивном наряде

Актриса показала кадры своей тренировки в соцсети

Американская актриса Дженнифер Энистон поделилась видео в откровенном спортивном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Дженнифер Энистон, фото: соцсети
Дженнифер Энистон, фото: соцсети

56-летняя звезда популярного телесериала «Друзья» предстала на размещенных кадрах в черных облегающих легинсах и розовом кроп-топе. При этом знаменитость отказалась от макияжа и собрала волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.

Поклонники оценили стройную фигуру Энистон в комментариях под роликом.

«Ты мое вдохновение», «Ты как всегда в отличной форме», «Самая красивая женщина», «Королева», «Шикарное тело», «Красотка», — высказывались они.

В январе стало известно, что Энистон решила отказаться от филлеров после критики фанатов.