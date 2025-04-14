Глафира Тарханова поделилась редкими кадрами с 10-месячной дочерью

Актриса Глафира Тарханова снялась с подросшей дочерью. Звезда позировала с Лукерьей в домашней обстановке и поделилась редкими семейными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Сегодня моей малышке 10 месяцев. Теперь у нас дома еще больше платьев. У меня есть время, пока дочь не добралась до моего гардероба. Но время летит быстро», — отметила артистка.
Знаменитость недавно назвала себя неуверенной женщиной из-за лишнего веса. Актриса призналась в соцсетях, что набрала 25 килограммов после рождения пятого ребенка и еще не пришла в форму. По словам Тархановой, она пока не может активно заниматься спортом или соблюдать строгую диету, чтобы похудеть. Но звезда делает коррекцию фигуры с помощью разных аппаратных процедур.
Тарханова замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, они познакомились в 2005 году на съемочной площадке триллера «Главный калибр» и уже через полгода поженились. Пара воспитывает также четверых сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора. Троих детей артистка рожала в присутствии мужа. Фаддеев признавался журналистам, что после партнерских родов у него не было проблем с влечением к супруге. Он сам хотел быть рядом с женой и первым брать на руки ребенка.