Жора Крыжовников может снять «Елки 12»

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Главным режиссером российской комедии «Елки 12» может стать Жора Крыжовников, получивший известность по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщил ТАСС источник в одной из российских продюсерских компаний.
«Главным режиссером “Елки 12” будет Жора Крыжовников», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что премьера киноленты запланирована на декабрь 2025 года. Предыдущую часть фильма снял режиссер Александр Карпиловский. Роли в «Елках 11» исполнили Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков. Актерский состав следующей части пока неизвестен.