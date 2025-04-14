Жора Крыжовников может снять «Елки 12»

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Главным режиссером российской комедии «Елки 12» может стать Жора Крыжовников, получивший известность по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщил ТАСС источник в одной из российских продюсерских компаний.