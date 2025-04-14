Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жора Крыжовников может снять «Елки 12»

Премьеру киноленты запланировали на декабрь 2025 года
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Главным режиссером российской комедии «Елки 12» может стать Жора Крыжовников, получивший известность по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщил ТАСС источник в одной из российских продюсерских компаний.

«Главным режиссером “Елки 12” будет Жора Крыжовников», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что премьера киноленты запланирована на декабрь 2025 года. Предыдущую часть фильма снял режиссер Александр Карпиловский. Роли в «Елках 11» исполнили Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков. Актерский состав следующей части пока неизвестен.