Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Микки Рурка выгнали из телешоу за «неприемлемое поведение»

Актер Микки Рурк покинул телешоу после оскорбления других участников и агрессии
Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Legion-Media.ru

Американского актера и боксера Микки Рурка выгнали из телешоу «Большой брат: Знаменитости» из-за неприемлемого поведения, передает NBC News.

Как отмечает телеканал, проблемы с 72-летним актером начались спустя неделю после старта 24-го сезона передачи. Сначала он сделал несколько оскорбительных ненормативных комментариев в адрес одной из участниц. Получив за это предупреждение, он во время одного из заданий продемонстрировал «угрожающее и агрессивное» поведение по отношению к ведущему шоу. В итоге актер согласился уйти из передачи.

Накануне актриса Белла Торн опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала об «отвратительном» поведении Рурка на съемочной площадке. Она назвала опыт работы с ним «одним из худших событий в жизни» и подробно рассказала о совместной работе в триллере 2020 года «Девушка».

Ранее Рурк раскрыл, кто загубил его карьеру.