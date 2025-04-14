Микки Рурка выгнали из телешоу за «неприемлемое поведение»

Как отмечает телеканал, проблемы с 72-летним актером начались спустя неделю после старта 24-го сезона передачи. Сначала он сделал несколько оскорбительных ненормативных комментариев в адрес одной из участниц. Получив за это предупреждение, он во время одного из заданий продемонстрировал «угрожающее и агрессивное» поведение по отношению к ведущему шоу. В итоге актер согласился уйти из передачи.