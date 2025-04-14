Шахназаров: создание ремейков в киноиндустрии связано с дефицитом идей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор «Мосфильма», народный артист России, режиссер Карен Шахназаров считает, что создание фильмов-ремейков обусловлено нехваткой оригинальных идей. Так в интервью ТАСС он прокомментировал тенденцию переосмысления классики на современный лад.
«В этом нет ничего плохого, ремейки снимают по всему миру, но, на мой взгляд, они редко бывают удачными. Это, мне кажется, связано с дефицитом собственных идей», — отметил он.
По его мнению, попытки реанимировать старые фильмы объясняются тем, что в современном обществе не так много по-настоящему мощных творческих концепций, что приводит к отсутствию стиля.
«В советском кино были яркие художественные идеи, а сегодня с этим есть проблемы», — уточнил режиссер. Шахназаров считает, что качественно переснять старые фильмы на новый лад не удавалось раньше и вряд ли получится в будущем.
Отвечая на вопрос корреспондента о том, планируется ли ремейк его фильма 1986 года «Курьер», режиссер сказал, что не стал бы этого делать.