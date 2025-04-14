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Фильм «Батя 2. Дед» лидирует в кинопрокате России и СНГ

Вторую строчку занял фильм «Мастер», собрав 36,4 млн рублей за уик-энд

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российская комедия «Батя 2. Дед» стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ второй раз подряд, собрав 349 млн рублей в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 10 по 13 апреля.

Фильм «Батя 2. Дед» стал сиквелом комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Новый фильм охватит сразу три эпохи — наше время, 90-е и 40-е годы. Режиссером фильма выступил Илья Учитель. Роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие.

Вторую строчку занял фильм «Мастер», собрав 36,4 млн рублей за уик-энд. По сюжету фильма экс-агент секретных служб Левон Кейд, работающий на стройке, спасает похищенную дочь своего начальника. Роли в картине исполнили, в частности, Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья, Дэвид Харбор, Ноэми Гонсалес, Арианна Ривас, Айла Ги.

Кадр из фильма «Все, что тебя касается»
Кадр из фильма «Все, что тебя касается»

С третьей строчки дебютировала комедия «Все, что тебя касается» российского режиссера Александра Войтинского, собрав 32,9 млн рублей за уик-энд. По сюжету фильма, молодая девушка Маша решила найти своего отца, с которым она не знакома. Героиня решает отправиться на концерт группы «Звери», на котором когда-то познакомились ее родители. В ролях: Маша Кошина (Маша), Олег Чугунов (Саша), Виктор Хориняк (Павел Соколов), Зоя Бербер (Ира), Рома Зверь и другие.

Фильм «Minecraft в кино», просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в странах СНГ, собрав 46,5 млн рублей за уик-энд. По сюжету фильма, четверо мужчин попадают в волшебную страну. Им придется пройти специальное задание, чтобы вернуться домой.