Фильм «Батя 2. Дед» лидирует в кинопрокате России и СНГ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российская комедия «Батя 2. Дед» стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ второй раз подряд, собрав 349 млн рублей в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 10 по 13 апреля.
Фильм «Батя 2. Дед» стал сиквелом комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Новый фильм охватит сразу три эпохи — наше время, 90-е и 40-е годы. Режиссером фильма выступил Илья Учитель. Роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие.
Вторую строчку занял фильм «Мастер», собрав 36,4 млн рублей за уик-энд. По сюжету фильма экс-агент секретных служб Левон Кейд, работающий на стройке, спасает похищенную дочь своего начальника. Роли в картине исполнили, в частности, Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья, Дэвид Харбор, Ноэми Гонсалес, Арианна Ривас, Айла Ги.
С третьей строчки дебютировала комедия «Все, что тебя касается» российского режиссера Александра Войтинского, собрав 32,9 млн рублей за уик-энд. По сюжету фильма, молодая девушка Маша решила найти своего отца, с которым она не знакома. Героиня решает отправиться на концерт группы «Звери», на котором когда-то познакомились ее родители. В ролях: Маша Кошина (Маша), Олег Чугунов (Саша), Виктор Хориняк (Павел Соколов), Зоя Бербер (Ира), Рома Зверь и другие.
Фильм «Minecraft в кино», просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в странах СНГ, собрав 46,5 млн рублей за уик-энд. По сюжету фильма, четверо мужчин попадают в волшебную страну. Им придется пройти специальное задание, чтобы вернуться домой.