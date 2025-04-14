Фильм «Батя 2. Дед» лидирует в кинопрокате России и СНГ

С третьей строчки дебютировала комедия «Все, что тебя касается» российского режиссера Александра Войтинского, собрав 32,9 млн рублей за уик-энд. По сюжету фильма, молодая девушка Маша решила найти своего отца, с которым она не знакома. Героиня решает отправиться на концерт группы «Звери», на котором когда-то познакомились ее родители. В ролях: Маша Кошина (Маша), Олег Чугунов (Саша), Виктор Хориняк (Павел Соколов), Зоя Бербер (Ира), Рома Зверь и другие.