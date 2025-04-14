Звезды Голливуда и мирового кино ближе, чем может показаться. С некоторыми из них был шанс столкнуться на лестничной площадке. Рассказываем в статье, кто из зарубежных знаменитостей гостил в России.
1. Жерар Депардье
Французская легенда кино Жерар Депардье в 2013 году сделал громкое заявление о желании провести остаток жизни в России. Актер получил российский паспорт, квартиру в Саранске и пятикомнатную квартиру в Грозном, а также стал почетным гражданином Чеченской Республики.
На новой родине Депардье развил активную деятельность: снялся в ситкоме «Зайцев + 1» и комедии «Sex, кофе, сигареты» и даже открыл бизнес. Казалось, актер окончательно интегрировался в российскую действительность. Однако в 2022 году он закрыл свой продюсерский центр и выступил с критикой военной спецоперации.
Звезда кино сейчас живет на несколько стран и называет себя человеком мира. Представитель актера заверил, что Депардье не планирует рвать с Россией и надеется ее посетить.
2. Харрисон Форд
Легендарный Индиана Джонс Харрисон Форд впервые побывал в России четверть века назад. Поездка была связана со съемками фильма «К-19», в которой Форд сыграл Алексея Вострикова, командира АПЛ, поэтому актер месте с Лиамом Нисоном и режиссером Кэтрин Бигелоу отправились в Мурманск, чтобы встретиться с моряками легендарной советской атомной подлодки.
Путешествие растянулась на две недели, и актеру удалось побывать и Москве, и в Санкт-Петербурге. Харрисон делился, что ему понравилось в нашей стране и он почувствовал с ней особую связь, да и предки Форда родом из Российской империи. В 2013-м голливудский актер снова посетил Россию, но в рамках презентации боевика «Игра Эндера».
3. Вигго Мортенсен
Звезда «Властелина колец» Вигго Мортенсен два месяца тайно жил в России. На такой шаг актер решился для подготовки к съемкам в детективной драме «Порок на экспорт», где он сыграл русского бандита Николая Лужина. Чтобы достоверно воплотить образ, Мортенсен погрузился в российскую культуру, для чего исследовал Санкт-Петербург, Москву и даже Екатеринбург.
Для полного понимания персонажа актер пообщался с бывшим заключенным. Старания Вигго не остались незамеченными. Роль в «Пороке на экспорт» принесла ему номинацию на премию «Оскар».
4. Элизабет Олсен
Сестры-близнецы прославились еще в детстве благодаря комедии «Двое: Я и моя тень». Но с актерской карьерой Элизабет Олсен не спешила, а окончательное решение приняла, увлекшись русским театром. Затем Олсен подала документы в Нью-Йоркскую школу искусств, а в 2009 году оказалась в стенах легендарной Школы-студии МХАТ по программе обмена.
В России Элизабет получила не только глубокое понимание театрального искусства, но и овладела ненормативной лексикой. Свой навык она продемонстрировала в американском вечернем шоу Конана О’Брайена. Кадры из передачи мгновенно стали вирусными.
5. Хо Сон-тхэ
Звезда сериала «Игра в кальмара» Хо Сон-тхэ обрел армию российских поклонников после того, как его персонаж в одном из эпизодов заговорил на чистом русском. Оказалось, что отношения с Россией у актера начались еще много лет назад после окончания университета. Несколько лет Хо жил и работал в Москве, где трудился в южнокорейской компании-производителе бытовой техники.
Актерская карьера Сон-тхэ началась довольно спонтанно — в 2011 году он ради шутки принял участие в шоу талантов. Успешно пройдя кастинг, продавец решился на кардинальные перемены, посвятив себя актерскому мастерству. В «Игре в кальмара» Хо исполнил роль Чан Док Су под номером 101 — гангстера, проигравшего крупную сумму в казино.
6. Наталия Орейро
Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро давно завоевала любовь поклонников по всему миру, но в России ее любят особенно. Связь Наталии с нашей страной не ограничивается одним только фанатским обожанием. Актриса снялась в нескольких российских картинах, в том числе «В ритме танго» и «Письмо Деду Морозу».
В 2014-м Орейро отправилась в масштабный тур «Наша Наташа», давая концерты во многих городах страны. А в 2021 году уругвайская звезда получила российское гражданство. Причем паспорт с соответствующей корочкой теперь есть и у ее сына Мерлина.
7. Рэйф Файнс
Британский актер Рэйф Файнс с детства испытывал любовь к классической русской литературе, мечтая воплотить один из образов. В 2013 году мечты актера практически сбылись: он сыграл в фильме Веры Глаголевой «Две женщины». Спустя шесть лет Файнс представил режиссерскую работу о легендарном артисте балета «Нуреев. Белый ворон», в котором участвовали и российские звезды.
После завершения съемок Рэйф Файнс отправился в путешествие по нашей стране, после которого признался, что мечтает пожить в тихой российской глубинке. Актер говорит по-русски, а в 2014 году в ток-шоу поделился симпатией к комедии «Горько!».
8. Сами Насери
Звезда комедийного боевика «Такси» Сами Насери впервые оказался в России в 2015-м, когда работал над картиной «Рок и дорога». Правда, из-за смерти режиссера Григора Гярдушяна фильм не был завершен. Через два года Сами приехал в Москву вместе с братом Биби, и харизматичному актеру предложили роль в драме «Ушедшие в туман», которая, правда, не была успешной.
Во время пребывания в России из-за взрывного характера у Сами возникали конфликты, один из которых закончился дракой в караоке-баре. Насери получил серьезную травму головы, за которой последовала операция. Но даже это испытание не смогло омрачить его впечатления от жизни за рубежом.