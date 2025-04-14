Звезда сериала «Игра в кальмара» Хо Сон-тхэ обрел армию российских поклонников после того, как его персонаж в одном из эпизодов заговорил на чистом русском. Оказалось, что отношения с Россией у актера начались еще много лет назад после окончания университета. Несколько лет Хо жил и работал в Москве, где трудился в южнокорейской компании-производителе бытовой техники.