Вроде бы обычные звезды большого экрана: снимаются в блокбастерах, раздают автографы, сияют на красных дорожках. Но Голливуд, как и Букингемский дворец, полон тайн родословной. Генеалогические древа некоторых артистов впечатляют не меньше, чем их фильмография. Рассказываем о шести актерах, чьи предки вершили судьбы целых государств.
1. Рэйф Файнс
В 2019 году, тогда еще принц Уэльский, Чарльз, посетил съемочную площадку последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», где встретился с Рэйфом Файнсом, исполнявшим роль М. Актер описал будущего короля как «теплого» и «очаровательного» человека, отметив, что его присутствие внесло особую атмосферу на съемочной площадке.
Тем примечательнее, что Рэйф — восьмиюродный кузен действующего монарха Великобритании. Они оба являются дальними родственниками правителя Шотландии Якова II из династии Стюартов. А фамилия Файнс имеет нормандское происхождение и связана со старинным титулом барона.
2. Тильда Суинтон
Лауреатка «Оскара» — представительница одного из древнейших шотландских кланов Суинтон. История ее родословной уходит корнями в далекое прошлое. Кроме того, обладательница «внеземной» внешности является потомком короля Роберта I из династии Брюсов, который в XIV веке освободил Шотландию от английского владычества.
Известно, что одноклассницей Тильды Суинтон в школе была сама принцесса Диана. Когда-то родители Тильды хотели выдать дочь за герцога, но, несмотря на свое благородное происхождение, девушка выбрала путь актрисы.
3. Кит Харингтон
До того как стать законным наследником железного трона в сериале «Игра престолов», Кит Харингтон уже имел голубую кровь — правда, в реальной жизни. Его полное имя — Кристофер Кейтсби Харингтон — отсылает сразу к двум известным родословным британской истории. Его корни по отцовской линии исходят от короля Карла II Стюарта. Поразительно, но супруга актера, Роуз Лесли, сыгравшая в сериале возлюбленную Джона Сноу, Игритт, имеет общие исторические корни с Китом, ведь она также приходится потомком Карлу II.
Фамилия «Кейтсби» тоже неслучайна. Организатор знаменитого Порохового заговора 1605 года — Роберт Кейтсби, является предком Харингтона по материнской линии. К слову, в 2017 году Кит даже сыграл своего родственника в мини-сериале «Порох».
4. Анджелина Джоли
Голливудская звезда имеет корни, уходящие в глубь веков истории Франции. Ее родословная по материнской линии связывает ее с королем Франции Филиппом II Августом, правившим с 1180 по 1223 год. Это делает Анджелину Джоли 26-й кузиной Елизаветы II.
Аристократическое происхождение прослеживается и у бывшего супруга Анджелины — Брэда Питта. Актер — потомок Генриха II Плантагенета, жившего в XII веке. Союз Джоли и Питта можно считать не только звездным, но и вполне «королевским» — настоящая династия, пусть и без трона.
5. Роберт Паттинсон
На экране он легко перевоплощается в утонченных и аристократичных героев — от загадочного вампира Эдварда Каллена до нового Бэтмена. Возможно, дело во врожденной харизме. А может, все объясняется родословной. Согласно генеалогическому исследованию, Роберт Паттинсон — дальний родственник принцев Уильяма и Гарри.
Но еще интереснее и символичнее другой поворот в его семейном древе. Через британскую королевскую семью актер также приходится потомком Владу III Цепешу, более известному как Влад Дракула. Румынскому князю, на основе которого Брэм Стокер создал образ легендарного вампира. По иронии судьбы именно роль в «Сумерках» прославила Паттинсона на весь мир.
6. Хилари Дафф
Титул самой «королевской» звезды Голливуда заслужила Хилари Дафф. Американская актриса и певица, известная по комедии «Истории Золушки» и сериалу «Лиззи Магуайр» находится в родстве с Виндзорской династией. Родословная Хилари Дафф исходит от правителя Англии Эдуарда III. Правнук монарха, Александр Спотсвуд, был британским офицером, эмигрировавшим в Вирджинию. Он стал одним из первых колониальных губернаторов в США.
При этом Дафф, как и Тильда Суинтон, имеет родство и с шотландским правителем прошлого — королем Робертом I Брюсом.