До того как стать законным наследником железного трона в сериале «Игра престолов», Кит Харингтон уже имел голубую кровь — правда, в реальной жизни. Его полное имя — Кристофер Кейтсби Харингтон — отсылает сразу к двум известным родословным британской истории. Его корни по отцовской линии исходят от короля Карла II Стюарта. Поразительно, но супруга актера, Роуз Лесли, сыгравшая в сериале возлюбленную Джона Сноу, Игритт, имеет общие исторические корни с Китом, ведь она также приходится потомком Карлу II.