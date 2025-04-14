Уже более 10 лет здание не используется по прямому назначению и пустует, зато в нем регулярно снимают фильмы и клипы. По слухам, учреждение переехало из этого здания именно по причине ненадлежащих и устаревших условий. Неудивительно, ведь в спецприемнике есть все, что помогло создать атмосферу уныния — стены с облупившейся краской, узкие и темные коридоры, массивные двери.