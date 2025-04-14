Сериал «Аутсорс» погружает зрителя в мрачную и пугающую атмосферу. В процессе съемок команда проекта посетила восемь городов. Сериал «Аутсорс» снимали по всей стране: от Москвы до Камчатки. Расскажем о ключевых локациях, в которых проходили съемки одной из самых популярных кинокартин 2025 года.
В каких городах и локациях снимали сериал «Аутсорс»
Сериал «Аутсорс» по содержанию отличается мрачностью и депрессивностью, ведь он рассказывает о разрушении личностей героев. И визуальное оформление усиливает это ощущение потерянности и тоски. Ради этой атмосферы авторы проекта проделали большой путь, чтобы найти интересные и аутентичные локации.
Место съемок в Москве
Хоть сериал «Аутсорс» рассказывает о глубинке, но часть работы была выполнена в Москве, где снимали тюрьму. Именно в ней работали надзирателями Костя Волков (Иван Янковский), Саша Рыбкин (Эльдар Калимулин) и Рома Савельев (Данил Стеклов). Спецучреждение было снято в бывшем приемнике-распределителе, который находится на Дмитровском шоссе.
Уже более 10 лет здание не используется по прямому назначению и пустует, зато в нем регулярно снимают фильмы и клипы. По слухам, учреждение переехало из этого здания именно по причине ненадлежащих и устаревших условий. Неудивительно, ведь в спецприемнике есть все, что помогло создать атмосферу уныния — стены с облупившейся краской, узкие и темные коридоры, массивные двери.
Места съемок в Кабардино-Балкарии
На Кавказ съемочная группа прибыла, чтобы добавить атмосферных кадров. В выборе локаций приняли участие разные члены команды. Так, оператор сериала Батыр Моргачев сам предложил одно из мест, где потом снимали «Аутсорс», — знаменитый в регионе пансионат «Иткол», в котором Моргачев отдыхал в детстве. На территории пансионата (в сериале кафе «Дельфин») Саша Рыбкин встретился с Вадиком (Василий Бриченко), который изнасиловал его невесту Наташу (Мила Ершова). Также там снимали свадьбу Саши и Наташи.
Кроме того, на территории Кабардино-Балкарии сериал «Аутсорс» также снимали в городе Тырныаузе. Благодаря этому месту в сериале появились выразительные сцены на фоне советских хрущевок, а также кадры больницы.
Места съемок в Ставропольском крае
Кроме Кабардино-Балкарии, городские пейзажи в сериале были сняты в курортных городах Кавказа — Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске. Например, в Кисловодске и Железноводске в объективы камер сериала «Аутсорс» попали улицы города, в Ессентуках снимали местный автовокзал.
Места съемок в Камчатском крае
Несмотря на то что большую часть материала для сериала «Аутсорс» сняли в Москве и на Кавказе, на Камчатке съемочная группа тоже побывала. В Петропавловске-Камчатском были сняты некоторые уличные кадры, а также знаменитый Халактырский пляж с черным вулканическим песком. Также съемки проходили в Елизово — там в кадр попал аэропорт, где создатели смогли отыскать аутентичный старый самолет.
Но все же главной причиной приехать на Камчатку для режиссера стали виды природы и панорамы городов. В сериале показаны величественные сопки, вулканы и океан, снятые на полуострове. И хоть самих героев красоты не слишком волнуют, да и показано все в депрессивных серых тонах, масштаб природы поражает. Пейзажи еще раз подчеркивают мимолетность человеческих страстей и проблем на фоне вечного и нерушимого.
Интересные факты о съемках сериала «Аутсорс»
Авторы сериала «Аутсорс» уделили значительное внимание визуальному оформлению. Это касается не только выбора локации, но даже формата съемки. Сериал рассказывает о 90-х, когда были еще ламповые телевизоры, поэтому кинолента снята в формате 4:3, а не в современном широкоэкранном.
Что касается визуального оформления, то захолустный городок на Камчатке из сериала должен был быть заснеженным и холодным. Однако во время съемок в Кабардино-Балкарии снег не выпал. Команде проекта пришлось привозить его со склонов Эльбруса.
Сложности с погодой съемочная группа преодолела без труда, также успешно она наладила отношения с местными жителями, хотя некоторые из них были недовольны перекрытием улиц ради съемок. Кроме того, съемочная группа проводила творческие встречи с жителями, а также набирала массовку из горожан.
Команда сериала «Аутсорс» смогла создать уникальную атмосферу на экране. Перед зрителем предстает величавая природа и ветхие домики, масштабные панорамы и давящие стены тюрьмы. Благодаря тщательному выбору локаций и подбору деталей времени зритель чувствует атмосферу российской глубинки в 90-х.