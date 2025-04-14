Клэр Дэйнс — американская актриса, чья карьера началась в подростковом возрасте и успешно продолжается уже более трех десятилетий. В ее фильмографии — как культовые молодежные проекты, так и серьезные драматические роли, отмеченные престижными наградами. В этой статье расскажем, как начинался путь Клэр Дэйнс, какие роли стали знаковыми, и чем она занимается сегодня.
Как Клэр Дэйнс стала известной
Клэр Кэтрин Дэйнс родилась 12 апреля 1979 года на Манхэттене, Нью-Йорк. Ее родители — Карла Холл, воспитательница и художница, и Кристофер Дэйнс, фотограф и консультант в области компьютерных технологий — всегда поощряли творческие интересы дочери.
Интерес к актерству у Клэр появился рано. Уже в 6 лет она начала заниматься современными танцами, а в 10 лет стала посещать занятия в Институте театра и кино Ли Страсберга. Позже продолжила учебу в престижной Школе профессионального исполнительского искусства и в частной школе Далтон. Она также обучалась во Французском лицее в Лос-Анджелесе, а после окончания школы поступила в Йельский университет на факультет психологии. Правда, спустя два года оставила учебу, чтобы полностью сосредоточиться на актерской карьере.
Первый шаг на экран Клэр сделала в 12 лет, когда ей предложили роль в мыльной опере «Все мои дети». От предложения она отказалась, посчитав, что такой проект может навредить актерской карьере. В 13 лет дебютировала в сериале «Закон и порядок», а вскоре получила свою первую серьезную роль в телефильме «Истории из жизни: Кризис в семье», где сыграла подростка с психическим расстройством.
Настоящий прорыв случился в 1994 году, когда 15-летняя Дэйнс получила главную роль в драматическом подростковом сериале «Моя так называемая жизнь». Ее героиня, Анджела Чейз, — умная и чувствительная старшеклассница — быстро полюбилась зрителям. Сериал продлился всего один сезон, но быстро завоевал статус культового, а сама Клэр получила за свою работу «Золотой глобус» и номинацию на «Эмми».
В том же году она дебютировала в полнометражном кино, сыграв Бет Марч в фильме «Маленькие женщины», где ее партнерами по съемочной площадке стали Вайнона Райдер, Кирстен Данст и Кристиан Бэйл. Уже к концу 90-х Клэр Дэйнс считалась одной из самых талантливых актрис своего поколения.
Где еще снималась Клэр Дэйнс
После успеха в сериале «Моя так называемая жизнь», в карьере Клэр Дэйнс началась череда известных и успешных проектов: она сыграла юную Джульетту в современной интерпретации «Ромео + Джульетта» (1996) База Лурмана с Леонардо ДиКаприо, а также драматические роли в фильме «Благодетель» (1997) Френсиса Форда Копполы, в драме «Часы» (2002), а также исполнила роль Кейт Брюстер в блокбастере «Терминатор 3: Восстание машин» (2003). В 2007 году она исполнила главную роль в приключенческой ленте «Звездная пыль».
В 2010 году Дэйнс исполнила главную роль в фильме HBO «Тэмпл Грандин», сюжет которого рассказывает биографию ученой с аутизмом. Работа была сложной и требовала тонкой актерской отдачи. Результат: «Эмми», «Золотой глобус» и премия Гильдии киноактеров.
Год спустя она получила роль агента ЦРУ Кэрри Матисон в сериале «Родина» (2011–2020). За образ одаренного аналитика с биполярным расстройством актрису критики называли «одной из лучших на телевидении». За восемь сезонов сериала она дважды получала премию «Эмми» и дважды — «Золотой глобус».
Среди других проектов последних лет — готическая мелодрама «Змей в Эссексе» (2022), а также «Флейшман в беде» (2022), где она сыграла вместе с Джесси Айзенбергом.
За свою карьеру Клэр Дэйнс получила более десятка престижных наград и вошла в число тех актрис, кто одинаково уверенно чувствует себя как в массовом кино, так и в авторском, как в подростковых ролях, так и в глубоких психологических драмах. В 2015 году ее имя появилось на Аллее славы в Голливуде.
Крепкий брак и тихая семейная жизнь
Клэр Дэйнс старается не выносить личную жизнь на публику. С 2009 года актриса замужем за британским актером Хью Дэнси, известным по сериалу «Ганнибал». Пара познакомилась на съемках фильма «Вечер» в 2006 году, а спустя три года сыграла свадьбу во Франции. У них трое детей: сын Сайрус (2012), второй сын Роуэн (2018) и дочь, родившаяся в 2023 году.
Дэйнс — не только актриса, но и человек с широким кругом интересов. Она с детства занималась современными танцами и до сих пор увлекается пластикой движения. Она неплохо знает французский и итальянский языки, а в юности она серьезно думала о карьере психолога. Именно поэтому в какой-то момент решила учиться в Йельском университете. В интервью она не раз признавалась, что понимание психологии помогает ей в актерской карьере: особенно в ролях сложных персонажей, как, например, Тэмпл Грандин или Кэрри Мэтисон из «Родины».
Клэр — активная сторонница экологических инициатив и выступает за права женщин в киноиндустрии. Интересно, что Клэр рассматривалась на роль Лолиты в одноименном фильме Эдриана Лайна (1997) и была главной претенденткой на роль Роуз в «Титанике». От роли Роуз она отказалась, потому что недавно уже снялась с ДиКаприо в «Ромео + Джульетта».
Где Клэр Дэйнс сейчас
Дэйнс родилась и выросла в Нью-Йорке, в районе Сохо, и всегда подчеркивала свою связь с городом. В 2012 году она вместе с мужем приобрела таунхаус в Вест-Виллидж. Этот просторный четырехэтажный особняк с четырьмя спальнями долгое время был их семейным гнездом.
Однако в октябре 2024 года стало известно, что пара продала эту недвижимость. Дом площадью 350 кв. м был выставлен на продажу за $9,75 млн. Как сообщалось, решение о продаже было связано с желанием найти более подходящее жилье для подросших детей и большой семьи, приезжающей к ним в гости. При этом, как подчеркивает сама актриса, Нью-Йорк остается ее домом, и покидать его она не собирается.
Интересно, что Клэр Дэйнс не ведет соцсети. Тем не менее на красных дорожках актриса появляется регулярно. 9 марта 2025 года Клэр посетила осенний показ Lacoste RTW в рамках Парижской недели моды. На мероприятии она появилась вместе с актером Эдрианом Броуди, вызвав волну обсуждений в модной прессе. А в феврале того же года она блистала на премьере сериала Zero Day от Netflix в Нью-Йорке — в этом проекте главную роль исполнил Роберт Де Ниро.
Недавно стало известно, что и пауза в карьере актрисы подошла к концу. Скоро она приступит к съемкам в сериале «Проклятия Эпплбаум». Сюжет шоу держится в секрете. Никаких других подробностей пока нет.