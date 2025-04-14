Дэйнс — не только актриса, но и человек с широким кругом интересов. Она с детства занималась современными танцами и до сих пор увлекается пластикой движения. Она неплохо знает французский и итальянский языки, а в юности она серьезно думала о карьере психолога. Именно поэтому в какой-то момент решила учиться в Йельском университете. В интервью она не раз признавалась, что понимание психологии помогает ей в актерской карьере: особенно в ролях сложных персонажей, как, например, Тэмпл Грандин или Кэрри Мэтисон из «Родины».