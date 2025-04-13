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Получивший ножевые ранения актер Дель назвал инцидент обычной ссорой с возлюбленной

Актер находится в больнице, у него было пробито легкое
Илья Дель
Илья ДельИсточник: Legion-Media

Актер Илья Дель, который получил ножевые ранения во время конфликта со своей девушкой, актрисой Александрой Дроздовой, назвал случившееся обычной ссорой влюбленных. Его слова приводит Telegram-канал «78|Новости».

Молодой человек рассказал, что у него было пробито легкое после удара ножом, операция прошла успешно, он останется в больнице на неделю.

«Все успешно, слава Богу. Жить буду», — добавил Дель.

Он отметил, что не писал заявление в правоохранительные органы на девушку. По его словам, полиция сама инициировала дело.

В главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подчеркнули, что 26-летнюю сожительницу актера допросили в качестве подозреваемой. По версии следствия, пара поссорилась, после чего девушка напала на артиста с ножом.

12 апреля в Санкт-Петербурге госпитализировали актера Илью Деля с несколькими ножевыми ранениями в груди. 