«Батя 2. Дед» заработал в прокате более 1 млрд рублей

По данным сайта ЕАИС, российская кинолента собрала 29,393 млн рублей на предпродажах, а в день премьеры 68,320 млн рублей. Фильм также увеличил выручку в первый после начала проката уикенд, собрав в выходные дни первой недели 545,928 млн рублей.