«Батя 2. Дед» заработал в прокате более 1 млрд рублей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российская комедия «Батя 2. Дед» режиссера Ильи Учителя собрала в прокате 1,002 млрд рублей за 10 дней. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
По данным сайта ЕАИС, российская кинолента собрала 29,393 млн рублей на предпродажах, а в день премьеры 68,320 млн рублей. Фильм также увеличил выручку в первый после начала проката уикенд, собрав в выходные дни первой недели 545,928 млн рублей.
Фильм «Батя-2. Дед» стал сиквелом комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Новый фильм охватил сразу три эпохи — наше время, 90-е и 40-е годы. Режиссером фильма выступил Илья Учитель. Роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие.
Ранее проект Кино Mail рассказал, каким получился фильм «Батя 2. Дед».