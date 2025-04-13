52-летняя София Вергара выложила фото топлес

В январе София Вергара спровоцировала слухи о романе с бывшим возлюбленным певицы Шакиры, британским гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Папарацци подловили знаменитостей во время обеда в Нью-Йорке. Актриса и гонщик сидели рядом за столиком в ресторане, где к ним присоединились друзья. Очевидцы рассказали, что артистка была настолько увлечена разговором, что почти не притрагивалась к еде. Позже они вышли на улицу, где продолжили общаться, улыбаясь друг другу.