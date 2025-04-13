Актер Баринов: нецензурная лексика уместна в кругу близких людей, но не на сцене

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Присутствие нецензурной лексики уместно исключительно в кругу близких людей, но не на сцене или в кино, считает народный артист РФ Валерий Баринов, назвав употребление мата в искусстве признаком «недостатка культуры».
«Я к мату вообще отношусь лояльно, а иногда и хорошо. Но ни в коем случае не в кино и не на сцене. Мне кажется, что мат на сцене и в кино — это недостаток культуры и недостаток слов. А между людьми — это момент доверия. Если я с кем-то заговорил матом, то этому человеку я доверяю», — сказал Баринов в беседе с ТАСС.
Артист отметил, что мат в кино и на сцене «режет слух и выбивает публику из атмосферы» фильма или спектакля. «Поэтому я против. Я считаю, что русский язык достаточно богат, чтобы выразить любую эмоцию без мата», — добавил артист.
Ранее в пресс-центре ТАСС депутат Госдумы Александр Аксененко сообщил о предложении внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ в части увеличения штрафов за употребление мата в общественных местах и в сети с 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Инициативу планируется внести на рассмотрение межфракционной комиссии по защите русского языка.
Ранее Валерий Баринов рассказал, в чем он виноват перед своим сыном.