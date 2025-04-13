Актер Баринов: нецензурная лексика уместна в кругу близких людей, но не на сцене

«Я к мату вообще отношусь лояльно, а иногда и хорошо. Но ни в коем случае не в кино и не на сцене. Мне кажется, что мат на сцене и в кино — это недостаток культуры и недостаток слов. А между людьми — это момент доверия. Если я с кем-то заговорил матом, то этому человеку я доверяю», — сказал Баринов в беседе с ТАСС.