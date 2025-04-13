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В России снимут новый фильм о Незнайке

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст: началась работа над фильмом о Незнайке
Постер к фильму «Незнайка»
Постер к фильму «Незнайка»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил 1tv.ru, что началась большая работа над экранизацией книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей».

Снимут несколько проектов по таким произведениям, как «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка и его друзья», «Незнайка на Луне». Работа над фильмами ведется совместно с внуком писателя Игорем Носовым.

«Выросло несколько поколений, которые хотят видеть Незнайку уже в новой технологии, в новых визуальных версиях», — поделился гендиректор Первого канала. Эрнст добавил, что также выйдет сериал «Новые приключения Незнайки».

«По опросу ВЦИОМа, самая ожидаемая экранизация — это экранизация Незнайки», — отметил Эрнст.

Ранее Константин Эрнст назвал свой любимый сериал Первого канала.