В России снимут новый фильм о Незнайке

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил 1tv.ru, что началась большая работа над экранизацией книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей».
Снимут несколько проектов по таким произведениям, как «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка и его друзья», «Незнайка на Луне». Работа над фильмами ведется совместно с внуком писателя Игорем Носовым.
«Выросло несколько поколений, которые хотят видеть Незнайку уже в новой технологии, в новых визуальных версиях», — поделился гендиректор Первого канала. Эрнст добавил, что также выйдет сериал «Новые приключения Незнайки».
«По опросу ВЦИОМа, самая ожидаемая экранизация — это экранизация Незнайки», — отметил Эрнст.
Ранее Константин Эрнст назвал свой любимый сериал Первого канала.