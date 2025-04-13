Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопез хотят наладить отношения после развода. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.
Инсайдер из окружения звезд заявил, что дочь Бена Аффлека, Фин, стала близко общаться с одной из близняшек Дженнифер Лопез, Эммой. По словам собеседника издания, бывшие супруги решили сохранить дружеские отношения ради своих детей.
«Если они не смогут находиться в одной комнате друг с другом, это очень усложнит ситуацию, поэтому они согласились пойти на все, чтобы наладить отношения. До того, как они снова сошлись, они были настоящими друзьями, и они хотели бы вернуться к этому», — рассказал инсайдер.
Источник отметил, что голливудские актеры пока не готовы вместе с детьми отправиться в путешествие, однако они рассматривают возможность организовать семейный ужин.
В конце марта Бен Аффлек в интервью журналу GQ впервые высказался о причинах развода с Дженнифер Лопез. Актер опроверг слухи о том, что документальный фильм певицы «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» об их паре вызвал «серьезный перелом» в их романе.
Артист признал, что они с Джей Ло не всегда приходили к соглашению о том, насколько публичной должна быть их жизнь, но он согласился на съемки в ленте, чтобы поддержать жену.
Накануне Аффлек признался, что тайно влюблен в бывшую жену Питта.