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Бен Аффлек и Дженнифер Лопез хотят наладить отношения после развода

ITW: актер хотел бы устроить ужин с бывшей женой после развода
Бен Аффлек
Бен Аффлек

Голливудские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопез хотят наладить отношения после развода. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что дочь Бена Аффлека, Фин, стала близко общаться с одной из близняшек Дженнифер Лопез, Эммой. По словам собеседника издания, бывшие супруги решили сохранить дружеские отношения ради своих детей.

«Если они не смогут находиться в одной комнате друг с другом, это очень усложнит ситуацию, поэтому они согласились пойти на все, чтобы наладить отношения. До того, как они снова сошлись, они были настоящими друзьями, и они хотели бы вернуться к этому», — рассказал инсайдер.

Источник отметил, что голливудские актеры пока не готовы вместе с детьми отправиться в путешествие, однако они рассматривают возможность организовать семейный ужин.

В конце марта Бен Аффлек в интервью журналу GQ впервые высказался о причинах развода с Дженнифер Лопез. Актер опроверг слухи о том, что документальный фильм певицы «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» об их паре вызвал «серьезный перелом» в их романе.

Артист признал, что они с Джей Ло не всегда приходили к соглашению о том, насколько публичной должна быть их жизнь, но он согласился на съемки в ленте, чтобы поддержать жену.

Накануне Аффлек признался, что тайно влюблен в бывшую жену Питта.