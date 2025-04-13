Бен Аффлек и Дженнифер Лопез хотят наладить отношения после развода

«Если они не смогут находиться в одной комнате друг с другом, это очень усложнит ситуацию, поэтому они согласились пойти на все, чтобы наладить отношения. До того, как они снова сошлись, они были настоящими друзьями, и они хотели бы вернуться к этому», — рассказал инсайдер.