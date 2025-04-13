Бизнес звезды «Интернов» потерпел многомиллионные убытки

По данным издания, ООО «Демчог экспеншн» ушла в убыток на 13,9 миллиона рублей за 2024 год. Отмечается, что в 2023-м компания принесла прибыль почти на 25 миллионов рублей. На фирму зарегистрирован театр Демчога «Арленикиада». Актер выступает там в качестве режиссера, а также проводит цикл тренингов для управления собственным состоянием.