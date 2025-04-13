Из-за состояния здоровья Ефремова забили тревогу

Она рассказала об этом после появления актера на свободе. По словам психолога, Ефремов после пяти лет заключения может испытывать тревогу, страх, чувство растерянности. Кроме того, у Ефремова могут возникать панические атаки из-за того, что заключенные живут в условиях постоянной опасности.