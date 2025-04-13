Немоляева проходит плановое лечение после приступа

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, которой 18 апреля исполнится 88 лет, проходит плановое лечение после недавнего приступа и не примет участие в предстоящих спектаклях. Об этом ТАСС сообщила родственница актрисы.
«Светлана Владимировна проходит плановое лечение после приступа, с ней все в порядке», — сказала собеседница агентства, уточнив, что Немоляева не сможет принять участие в ближайших спектаклях, вследствие чего ряд постановок будет отменен.
10 апреля Немоляева сообщила ТАСС, что пережила приступ, который был купирован врачами скорой помощи. Тогда характер приступа артистка не уточнила, отметив однако, что находится дома. В 2024 году Немоляева рассказала агентству, что ей диагностировали мерцательную аритмию.
Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила в Москве Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (сейчас Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Она является выпускницей курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. В. Маяковского.