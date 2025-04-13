Шахназаров предложил вводить кинематограф в школьную программу со второго класса

По его мнению, в современном мире кино стало более популярным и востребованным в жизни людей, чем литература. Шахназаров считает, что оно оказывает значительное влияние на формирование сознания молодых людей, и именно поэтому его стоит преподавать в школах как обязательный предмет. «Я давно продвигаю эту идею. Президент ее поддерживал тогда и сейчас, но пока инициатива не сдвигается с места. Видимо, существует много противников», — уточнил режиссер.