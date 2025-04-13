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Клим Шипенко мечтает снять еще один фильм в космосе

Вместе с тем режиссер отметил, что в ближайшем будущем съемки кино в космосе вряд ли станут обыденностью
Клим Шипенко
Клим Шипенко

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский режиссер Клим Шипенко, который впервые снял художественный фильм на Международной космической станции, мечтает снять еще одну картину в космосе. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Пока что у меня нет конкретных планов снять что-то в космосе, но я безумно бы этого хотел и, конечно, мечтаю об этом», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем режиссер отметил, что в ближайшем будущем съемки фильмов в космосе вряд ли станут обыденностью. По его словам, подобные проекты будут оставаться большими событиями. «Не уверен, что съемки в космосе будут происходить часто», — подытожил Шипенко, поздравив всех с Днем космонавтики.

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Космическая драма является совместным проектом Первого канала, АО «Главкосмос», госкорпорации «Роскосмос», студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. По сюжету, женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

Ранее стало известно, что книга про съемки фильма «Вызов» стала самой популярной среди произведений о космосе.