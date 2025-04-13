Клим Шипенко мечтает снять еще один фильм в космосе

Вместе с тем режиссер отметил, что в ближайшем будущем съемки фильмов в космосе вряд ли станут обыденностью. По его словам, подобные проекты будут оставаться большими событиями. «Не уверен, что съемки в космосе будут происходить часто», — подытожил Шипенко, поздравив всех с Днем космонавтики.