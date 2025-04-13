Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лопез в элегантном наряде засняли за поеданием шаурмы

Актрису заметили на съемках фильма «Офисный роман»
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопез попала в объективы фотографов на съемках фильма «Офисный роман» от Netflix.

На площадке в Нью-Джерси 55-летняя актриса была запечатлена у ларька с шаурмой.

Лопез была одета в серое элегантное пальто с поясом. Также на ней были туфли-лодочки на шпильках в тон. Актриса собрала волосы в пучок и сделала яркий макияж. Ее образ дополнила небольшая сумочка.

Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Известно, что в новом проекте Дженнифер Лопез играет бизнес-леди. Героиня возглавляет бизнес и строго следит за соблюдением правил всеми своими сотрудниками. Однако Джеки придется пересмотреть свои взгляды, когда в ее офисе появится привлекательный юрист (Бретт Голдштейн).

Ранее Дженнифер Лопез вышла в свет в платье с экстремальным декольте. Она вместе с 17-летней дочерью Эммой пришла на премьеру бродвейского мюзикла «Доброй ночи и удачи».