Дженнифер Лопез в элегантном наряде засняли за поеданием шаурмы

Дженнифер Лопез попала в объективы фотографов на съемках фильма «Офисный роман» от Netflix.
На площадке в Нью-Джерси 55-летняя актриса была запечатлена у ларька с шаурмой.
Лопез была одета в серое элегантное пальто с поясом. Также на ней были туфли-лодочки на шпильках в тон. Актриса собрала волосы в пучок и сделала яркий макияж. Ее образ дополнила небольшая сумочка.
Известно, что в новом проекте Дженнифер Лопез играет бизнес-леди. Героиня возглавляет бизнес и строго следит за соблюдением правил всеми своими сотрудниками. Однако Джеки придется пересмотреть свои взгляды, когда в ее офисе появится привлекательный юрист (Бретт Голдштейн).