Татьяна Навка является близким другом семьи Анастасии Заворотнюк. Фигуристка уже долгие годы ставит ледовые шоу вместе с супругом покойной актрисы Петром Чернышевым.
Спортсменка рассказала, как коллега и его шестилетняя дочь Мила, рожденная в браке со звездой «Моей прекрасной няни», живут сегодня.
Навка отметила, что Чернышев находит утешение в работе и в дочери. А Мила уже интересуется фигурным катанием и часто приходит с папой на каток.
«Я спокойна сейчас за Петю, все более-менее нормально. У него подрастает дочка, прекрасная Милаша, он занимается ее воспитанием. Ей нравится фигурное катание, она тоже приходит на каток. Он полностью погружен в ее жизнь и в работу, поэтому да, надеюсь, время лечит», — рассказала Навка в интервью изданию «Атмосфера».
Петр Чернышев стал третьим мужем Анастасии Заворотнюк. Они сыграли свадьбу в 2008 году, а спустя десять лет у них родилась дочь Мила.
У актрисы также осталось двое взрослых детей: 29-летняя дочь Анна и 24-летний сын Майкл. Они родились во втором браке звезды с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.
Ранее стало известно, что Анна Заворотнюк впервые стала мамой. У дочери актрисы родился сын в начале апреля.