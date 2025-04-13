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Навка рассказала о жизни вдовца Заворотнюк и их шестилетней дочери

Фигуристка рассказала, что Мила много времени проводит с отцом Петром Чернышевым и интересуется фигурным катанием
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевИсточник: PersonaStars

Татьяна Навка является близким другом семьи Анастасии Заворотнюк. Фигуристка уже долгие годы ставит ледовые шоу вместе с супругом покойной актрисы Петром Чернышевым.

Спортсменка рассказала, как коллега и его шестилетняя дочь Мила, рожденная в браке со звездой «Моей прекрасной няни», живут сегодня. 

Навка отметила, что Чернышев находит утешение в работе и в дочери. А Мила уже интересуется фигурным катанием и часто приходит с папой на каток. 

«Я спокойна сейчас за Петю, все более-менее нормально. У него подрастает дочка, прекрасная Милаша, он занимается ее воспитанием. Ей нравится фигурное катание, она тоже приходит на каток. Он полностью погружен в ее жизнь и в работу, поэтому да, надеюсь, время лечит», — рассказала Навка в интервью изданию «Атмосфера».

Петр Чернышев стал третьим мужем Анастасии Заворотнюк. Они сыграли свадьбу в 2008 году, а спустя десять лет у них родилась дочь Мила.

У актрисы также осталось двое взрослых детей: 29-летняя дочь Анна и 24-летний сын Майкл. Они родились во втором браке звезды с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

Ранее стало известно, что Анна Заворотнюк впервые стала мамой. У дочери актрисы родился сын в начале апреля.