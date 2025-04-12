ТАСС: актрису Дроздову задержали за нападение с ножом на коллегу Деля

«12 апреля около 03:30 в квартире дома 20 по Казанской улице 40-летний хозяин в ходе ссоры со своей 26-летней сожительницей получил ножевые ранения в грудь и руку. Мужчина госпитализирован. Его сожительница доставлена в отдел полиции для разбирательства», — сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что речь идет о Деле и Дроздовой. Обстоятельства произошедшего устанавливают.