Умер режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь»

На 95-м году жизни скончался режиссер Тед Котчефф, информирует The Globe and Mail.
Котчефф известен благодаря фильму «Рэмбо: Первая кровь». Кинокартина вышла на экраны в 1982 году, главную роль исполнил Сильвестр Сталлоне.
Кроме того, в фильмографию режиссера входят киноленты «Ученичество Дадди Кравица», «Переключая каналы» и «Уикенд у Берни».
В 90-е годы Котчефф работал на телевидении, в частности, свыше десяти лет он был исполнительным продюсером сериала «Закон и порядок. Специальный корпус».
Котчефф родился в Торонто, его карьера началась в Канаде. После режиссер переехал в Соединенные Штаты и жил в Лос-Анджелесе.