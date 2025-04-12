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Умер режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь»

Канадский режиссер скончался на 95-м году жизни
Тед Котчефф, фото: соцсети
Тед Котчефф, фото: соцсети

На 95-м году жизни скончался режиссер Тед Котчефф, информирует The Globe and Mail.

Котчефф известен благодаря фильму «Рэмбо: Первая кровь». Кинокартина вышла на экраны в 1982 году, главную роль исполнил Сильвестр Сталлоне.

Кроме того, в фильмографию режиссера входят киноленты «Ученичество Дадди Кравица», «Переключая каналы» и «Уикенд у Берни».

В 90-е годы Котчефф работал на телевидении, в частности, свыше десяти лет он был исполнительным продюсером сериала «Закон и порядок. Специальный корпус».

Котчефф родился в Торонто, его карьера началась в Канаде. После режиссер переехал в Соединенные Штаты и жил в Лос-Анджелесе.