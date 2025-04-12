Два режиссера получили срок за съемку женщины без хиджаба

Картину «Мой любимый торт» Санаиха и Могадам показали на Берлинском кинофестивале в феврале 2024 года, тогда же началось расследование в их отношении. Исламский революционный суд в Тегеране признал обоих виновными в «пропаганде против Исламской Республики посредством распространения ложной информации, направленной на нарушение общественного порядка», а также в создании непристойных записей.