Два режиссера получили срок за съемку женщины без хиджаба

Два иранских режиссера получили условный срок за съемку актрисы без хиджаба. Об этом сообщило издание Deadline,
По данным издания, режиссеров Бехташ Санаиха и Мириам Моквадам приговорили к 14-месячному условному тюремному сроку за появление в их фильме «Мой любимый торт» женщины без хиджаба.
Также кинематографисты должны выплатить штраф в размере 589 миллионов иранских риалов — это около 1,3 миллиона рублей.
Картину «Мой любимый торт» Санаиха и Могадам показали на Берлинском кинофестивале в феврале 2024 года, тогда же началось расследование в их отношении. Исламский революционный суд в Тегеране признал обоих виновными в «пропаганде против Исламской Республики посредством распространения ложной информации, направленной на нарушение общественного порядка», а также в создании непристойных записей.
Напомним, что главный приз Берлинале получил фильм норвежского режиссера.