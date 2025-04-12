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Глеб Калюжный поехал на Донбасс перед срочной службой

Актер снимется в военном фильме «Малыш» в ДНР
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный

Актер Глеб Калюжный перед прохождением срочной службы поехал на съемки в ДНР. Об этом сообщил РБК его директор Григорий Сухов.

После съемок в военном фильме «Малыш», в конце мая, Калюжный начнет службу в армии, добавил Сухов.

Директор отметил, что Калюжный готов пойти в те войска, куда его распределят.

6 марта Калюжный вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии.

Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. Ему грозило до двух лет колонии.

Глебу Калюжному 26 лет, он известен по съемкам в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Красный шелк».

Накануне СМИ рассказывали, что Калюжный может сняться в фильме о добровольце, освобождающем Мариуполь.