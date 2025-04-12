В Ульяновске творческий вечер Никиты Михалкова станет главным событием кинофестиваля

По словам губернатора региона Алексея Русских, главной темой фестиваля 2025 года станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «В программу войдут премьеры патриотических фильмов, ретроспективные показы картин Никиты Михалкова, а также работы кинематографистов из России, стран ближнего зарубежья, Индии и Китая. Особое внимание уделим семьям участников специальной военной операции. Кинопоказы пройдут во всех цифровых кинозалах области, чтобы сделать киноискусство доступным каждому жителю региона», — приводятся слова губернатора в сообщении.