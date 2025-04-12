В Ульяновске творческий вечер Никиты Михалкова станет главным событием кинофестиваля

УЛЬЯНОВСК, 11 апреля. /ТАСС/. Творческий вечер «Территория моей любви» народного артиста РСФСР Никиты Михалкова откроет XVI Международный кинофестиваль «От всей души» имени Валентины Леонтьевой, который пройдет с 27 по 31 мая в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.
«Творческий вечер “Территория моей любви” российского киноактера и кинорежиссера, народного артиста РСФСР Никиты Михалкова станет главным событием церемонии открытия XVI Международного кинофестиваля “От всей души”», — говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Алексея Русских, главной темой фестиваля 2025 года станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «В программу войдут премьеры патриотических фильмов, ретроспективные показы картин Никиты Михалкова, а также работы кинематографистов из России, стран ближнего зарубежья, Индии и Китая. Особое внимание уделим семьям участников специальной военной операции. Кинопоказы пройдут во всех цифровых кинозалах области, чтобы сделать киноискусство доступным каждому жителю региона», — приводятся слова губернатора в сообщении.
Как сообщила министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова, на фестивале зрители увидят премьеры документальных и художественных картин о Великой Отечественной войне. «Также в 2025 году учреждена новая номинация “Лучший патриотический фильм”», — процитировали министра в пресс-службе правительства региона.
Зарубежная программа кинофестиваля будет представлена фильмами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Индии. Кроме того, в Год культуры России и Китая продемонстрируют работы китайских кинематографистов. Фестиваль также традиционно включает Дни белорусского кино с участием кинематографистов из Белоруссии.
Специальной локацией Международного кинофестиваля «От всей души» станет Дом культуры имени Т. Г. Шевченко в подшефном региону городе Лутугино Луганской Народной Республики, для жителей которого состоятся специальные сеансы кинопрограммы. В качестве почетного гостя на кинофестиваль приглашена начальник отдела культуры Лутугинского района ЛНР Юлия Васюк. Завершит программу кинофестиваля спектакль-концерт «Хорошие песни» актрисы театра и кино, двукратного лауреата театральной премии «Золотая маска» и кинопремии «Золотой орел» Александры Урсуляк.
О фестивале
Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» проводится в Ульяновской области с 2008 года. В 2025 году он состоится с 27 по 31 мая.
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