В Калуге открывается Международный кинофестиваль «Циолковский»

В конкурсную программу фестиваля в 2025 году вошли игровые, документальные, анимационные и полнокупольные фильмы из 25 стран, включая Китай, Израиль, Индию, Латвию, Мексику, Уругвай, Чехию и ЮАР. Всего для конкурса отобрано 100 работ из 2 200 заявок. Основной площадкой проведения кинофестиваля является музей истории космонавтики, кинопоказы также пройдут в Инновационном культурном центре, Доме народного творчества и Калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского.