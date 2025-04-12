В Калуге открывается Международный кинофестиваль «Циолковский»

КАЛУГА, 12 апреля. /ТАСС/. VI Международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» открывается в Калуге, он продлится по 16 апреля, сообщили организаторы.
В первый день фестиваля в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского будет открыта фотовыставка ТАСС о Байконуре, посвященная 70-летию космодрома. Зрителям представят официальный фильм открытия «Международный альманах». Он объединяет пять короткометражных картин.
В конкурсную программу фестиваля в 2025 году вошли игровые, документальные, анимационные и полнокупольные фильмы из 25 стран, включая Китай, Израиль, Индию, Латвию, Мексику, Уругвай, Чехию и ЮАР. Всего для конкурса отобрано 100 работ из 2 200 заявок. Основной площадкой проведения кинофестиваля является музей истории космонавтики, кинопоказы также пройдут в Инновационном культурном центре, Доме народного творчества и Калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского.
Главный приз кинофестиваля — Гран-при «Циолковский», за лучшую режиссерскую работу вручается Гран-при «Королев», а Гран-при «Клушанцев» удостаиваются картины с лучшими спецэффектами. В 2024 году на фестивале, посвященном 70-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина, появился Гран-при «Гагарин», который получает лучшая российская кинолента.