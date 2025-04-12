Конкин: снимать ремейки «Иронии судьбы» и «Как закалялась сталь» бессмысленно

«Я противник ремейков. Допустим, “Как закалялась сталь”, моя первая работа в кино, но третья экранизация. Тогда менялось время, и, естественно, переосмысление литературного персонажа. А сейчас это не имеет смысла, потому что уже есть устоявшаяся, оригинальная картина. То же самое касается, например, картины Эльдара Рязанова “Ирония судьбы”», — сказал артист.