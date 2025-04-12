Конкин: снимать ремейки «Иронии судьбы» и «Как закалялась сталь» бессмысленно

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Снимать ремейки таких советских фильмов, как «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Как закалялась сталь», бессмысленно, потому что их персонажи не переосмыслены современными режиссерами. Таким мнением в беседе с корреспондентом ТАСС поделился заслуженный артист РФ, актер Владимир Конкин.
«Я противник ремейков. Допустим, “Как закалялась сталь”, моя первая работа в кино, но третья экранизация. Тогда менялось время, и, естественно, переосмысление литературного персонажа. А сейчас это не имеет смысла, потому что уже есть устоявшаяся, оригинальная картина. То же самое касается, например, картины Эльдара Рязанова “Ирония судьбы”», — сказал артист.
Конкин отметил, что многим современным фильмам, в том числе ремейкам, не хватает художественности. Также артист усомнился в необходимости снимать фильмы и сериалы о людях, которые «еще не стали предметом исторического обсуждения», но уже становятся персонажами кино. «Режиссура сейчас, к сожалению, в основном хромающая», — резюмировал он.
Ранее о предложении снять ремейки фильмов культовых советских режиссеров рассказали в Союзе кинематографистов РФ со ссылкой на письмо Минкультуры с предложениями Минпросвещения. Там уточняли, что для создания ремейков было предложено 30 фильмов культовых советских режиссеров. Позднее Минпросвещения опровергло информацию о предложении снимать ремейки советских фильмов.
Накануне Конкин назвал возвращение худсоветов «логическим оздоровлением».