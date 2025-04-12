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Ренату Литвинову обязали погасить долги по коммуналке

РИА Новости: суд обязал актрису погасить долги по коммунальным платежам
Рената Литвинова
Рената ЛитвиноваИсточник: Legion-Media.ru

Московский суд обязал актрису Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам. Об этом пишет РИА Новости.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — отметили в суде.

Иск газовой компании поступил в суд в ноябре прошлого года, но решение вступило в силу только в этом году. Сумма не раскрывается.

В январе Telegram-канал Mash сообщил, что Литвинова распродает свою одежду — тренчи, плащи, жакеты, брюки, юбки и другие предметы — из-за нехватки средств на жизнь во Франции.

Изначально знаменитость запрашивала за них порядка 8,4 млн руб., однако из-за низкого спроса снизила цену на каждую позицию на 7−72%. Согласно публикации, до этого актриса выставляла на торги собственные рисунки, фотоальбом с автографами, книги со своей подписью. За них она просила сумму в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

В прошлом октябре стало известно, что бизнес Литвиновой в России терпит убытки второй год подряд. В 2022 году потери фирмы «Рида косметикс» составили 2,5 млн рублей, а в 2023-м — 272 тыс. рублей. По данным издания Daily Storm, Литвиновой принадлежит 20% бизнеса. Компания занимается производством парфюмерии и косметики. В 2021 году она принесла владельцам 5,5 млн руб. прибыли.

Ранее Рената Литвинова резко высказалась о популярном сериале.