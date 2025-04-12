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Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Ему было 63 года
Юрий Гладильщиков, фото: соцсети
Юрий Гладильщиков, фото: соцсети

Кинокритик Юрий Гладильщиков скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на его дочь, Анастасию Гладильщикову.

«7 апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — сообщила Анастасия.

Гладильщиков не дожил до своего 64-го дня рождения (28 апреля) всего три недели.

Он окончил МГУ им. Ломоносова, затем вел передачу «Кинопанорама» и на протяжении более 30 лет писал статьи о кино и киноискусстве. За заслуги перед кинематографом Гладильщиков получил почетную медаль Каннского фестиваля.