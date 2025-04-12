Россияне массово скупают товары из сериала «Белый лотос»

Согласно данным аналитиков, продажи брендов, связанных с сериалом, выросли на 63% процента после выхода финального эпизода. Наибольший рост пришелся на Banana Republic (+84%) и Abercrombie & Fitch (+52%). H&M и Bloomingdale’s также стали популярнее среди россиян — на 47% и 44% соответственно.