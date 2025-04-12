Брэдли Купер вышел на прогулку с дочерью от Ирины Шейк в Нью-Йорке

Актер Брэдли Купер забрал дочь Лею из школы в Нью-Йорке. Об этом сообщает Hello.
50-летний актер забрал дочь Лею из школы в Нью-Йорке. Он был одет в спортивную куртку, брюки, и солнцезащитные очки, а Лея шла рядом с отцом в пальто и красных кроссовках.
Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались, но в суде договорились о совместной опеке над Леей и иногда даже появляются вместе на публике. Сама девочка проводит равное время с матерью и с отцом.
Несколько недель назад Брэдли Купер посетил «Суперкубок 2025» с 8-летней дочерью Леей.