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Брэдли Купер вышел на прогулку с дочерью от Ирины Шейк в Нью-Йорке

Актера заметили на улицах Нью-Йорка с дочерью Леей

Актер Брэдли Купер забрал дочь Лею из школы в Нью-Йорке. Об этом сообщает Hello.

Брэдли Купер
Брэдли КуперИсточник: Legion-Media

50-летний актер забрал дочь Лею из школы в Нью-Йорке. Он был одет в спортивную куртку, брюки, и солнцезащитные очки, а Лея шла рядом с отцом в пальто и красных кроссовках.

Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались, но в суде договорились о совместной опеке над Леей и иногда даже появляются вместе на публике. Сама девочка проводит равное время с матерью и с отцом.

Несколько недель назад Брэдли Купер посетил «Суперкубок 2025» с 8-летней дочерью Леей.