Наряд Тимоти Шаламе раскритиковали в сети: «Маменькин сынок»

Актер Тимоти Шаламе вышел на публику в спущенных шортах. Об этом сообщает WMagazine.
Шаламе засняли в Беверли-Хиллз, когда он забирал кофе и выпечку из кафе Layla Bagels. Актер был одет в серую майку-алкоголичку и спущенные мешковатые шорты. Однако поклонники раскритиковали образ актера.
«Его наряд просто смешон», «Это как смотреть на ребенка, который косплеит рэпера. Жуткие ощущения», «Маменькин сынок на тонких ножках», — написали пользователи соцсетей в комментариях.
Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. Несколько недель назад издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера. По словам источника, артист выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.
Собеседник издания отметил, что теперь Тимоти Шаламе ищет подходящее место для того, чтобы сделать предложение модели. Источник предположил, что актер выберет Париж или Лазурный берег.