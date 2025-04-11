Звезда «Эйфории» выложила откровенное фото в белье

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» предстала на размещенных кадрах в шелковом халате и розовом бюстгальтере с черным печатным принтом, который частично оголял ее грудь. При этом она позировала перед камерой с макияжем, выполненным в нюдовых тонах, и легкими локонами.