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Звезда «Эйфории» выложила откровенное фото в белье

Актриса Барби Феррейра опубликовала фото в нижнем белье в соцсети

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Барби Феррейра, фото: соцсети
Барби Феррейра, фото: соцсети

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» предстала на размещенных кадрах в шелковом халате и розовом бюстгальтере с черным печатным принтом, который частично оголял ее грудь. При этом она позировала перед камерой с макияжем, выполненным в нюдовых тонах, и легкими локонами.

«Люблю гламур и свой новый бюстгальтер», — подписала знаменитость пост, который набрал 143 тысячи лайков.

В марте Барби Феррейра поделилась снимками в кожаных мини-шортах.