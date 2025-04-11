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Джулия Фокс вышла в свет с зелеными волосами и клоунским гримом

Актриса появилась на публике в необычном образе

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс посетила премию Fashion Trust в необычном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Джулия Фокс
Джулия ФоксИсточник: Reuters

35-летняя знаменитость вышла в свет в белом костюме, состоящем из облегающей юбки и блузки с длинными рукавами, с цветочным принтом.

Помимо этого, звезда надела черную широкополую шляпу, а в качестве обуви выбрала туфли на невысоком каблуке. Ее образ дополняла укладка с окрашенными в зеленый цвет волосами и клоунский грим с бровями-треугольниками.

В марте Джулия Фокс пришла на «Оскар» в прозрачном «волосатом» платье.