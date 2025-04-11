Внешность звезды «Теории большого взрыва» раскритиковали в сети

44-летнего артиста заметили на красной дорожке мероприятия AMC Networks Upfront в Нью-Йорке. Хелберг предстал перед камерами в темно-коричневых брюках, рубашке, джинсовом пиджаке и полосатом галстуке. Кроме того, на нем были мокасины с синими шнурками. На размещенных кадрах видно, что мужчина отрастил волосы и бороду.