Российские каскадеры оценили идею давать «Оскар» за постановку трюков

«Если брать любой фильм, трейлер к фильму, то в основном там как раз показывают трюковые сцены, которые создаются как раз каскадерами. И то, что каскадер после этого еще остается без награды, это несправедливо. Мне кажется, это единственная кинопрофессия, которая в прямом смысле слова кровью и потом достигает зрелищных кинокадров. И обходить стороной эту профессию, оставлять людей без награды очень неправильно», — поделилась мнением вице-президент Гильдии каскадеров Варвара Никитина.