Российские каскадеры оценили идею давать «Оскар» за постановку трюков

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премию «Оскар» за постановку трюков стоило внедрить 15−20 лет назад. Такое мнение ТАСС выразил президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков.
«[К введению награды] я отношусь положительно. Это правильное решение. Но, вообще-то, надо было начинать это мероприятие значительно раньше, лет на 15−20 назад, как минимум», — сказал Иншаков ТАСС.
Ранее стало известно, что американская академия киноискусств сообщила о создании номинации «Постановка трюков». Премию «Оскар» за достижения в этой сфере будут вручать с юбилейной 100-й церемонии.
«Если брать любой фильм, трейлер к фильму, то в основном там как раз показывают трюковые сцены, которые создаются как раз каскадерами. И то, что каскадер после этого еще остается без награды, это несправедливо. Мне кажется, это единственная кинопрофессия, которая в прямом смысле слова кровью и потом достигает зрелищных кинокадров. И обходить стороной эту профессию, оставлять людей без награды очень неправильно», — поделилась мнением вице-президент Гильдии каскадеров Варвара Никитина.
Она также отметила, что в США существует отдельная каскадерская премия «Таурус», которая приравнивается к «Оскару». «Мы относимся, можно сказать, с завистью, потому что у нас в стране ни “Золотой орел”, ни “Ника” не награждают каскадеров», — сожалеет Никитина, отмечая, что российские каскадеры, которых не награждают в России, были неоднократно награждены премией «Таурус», например, за фильм «Сталинград».
По словам Никитиной, Гильдия каскадеров учредила свою премию «Альтер-Эго», которая будет проходить 22 апреля в пятый раз.