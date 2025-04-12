Книга Юлии Пересильд стала самой популярной среди произведений о космосе

Также среди читателей активно набирают популярность книги об Илоне Маске. Самым популярным остается произведение Уолтера Айзексона. На втором месте «Илон Маск его словами» и на третьем Тим Хиггинс «Создавая религию. Как Илон Маск превратил Tesla из компании-выскочки в самого дорогого автопроизводителя в мире».