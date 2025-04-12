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Книга Юлии Пересильд стала самой популярной среди произведений о космосе

Книга актрисы Пересильд «Это космос, детка!» стала популярнее книг о Гагарине
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд

Книга актрисы Юлии Пересильд «Это космос, детка!» заняла первое место среди популярных произведений о космосе среди россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

Произведение обошло по популярности книги о Юрии Гагарине. На втором месте среди самых читаемых книг о космосе — «Гагарин» Василия Берга.

Далее популярными произведениями оказались «Юрий Гагарин. Как это было? Первый человек в космосе» Александра Милкуса, «100 великих покорителей космоса» Виореля Ломова, а также «Две стороны Луны. Космическая гонка времен холодной войны» Алексея Леонова и Дэвида Скотта.

Также среди читателей активно набирают популярность книги об Илоне Маске. Самым популярным остается произведение Уолтера Айзексона. На втором месте «Илон Маск его словами» и на третьем Тим Хиггинс «Создавая религию. Как Илон Маск превратил Tesla из компании-выскочки в самого дорогого автопроизводителя в мире».

Среди самых читаемых книг в жанре нон-фикшн про космонавтику оказались произведения Стивена Хокинга, в том числе «Теория всего», а также «Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр».

Лидером среди художественной литературы о космосе для детей стала книга Кира Булычева «Тайна третьей планеты».