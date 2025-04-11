Работа над образом принесла Татьяне Васильевой огромное удовольствие. Однако, к всеобщему удивлению, в седьмом сезоне ее персонажа больше не оказалось. Актриса призналась, что не понимает причин такого решения, но уверена: ее исключили из сериала из-за чьей-то личной неприязни. Но кто именно стал инициатором, для артистки до сих пор загадка.