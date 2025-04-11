Звезды кино мечтают о том, чтобы получить желанную роль, но оказывается, что пройти кастинг — недостаточно, нужно еще сработаться с коллегами. История советского и российского кинематографа знает немало примеров того, как звездных исполнителей лишали работы в разгар съемок. Рассказываем, кто из актеров не дождался окончания финальной смены и покинул площадку раньше времени.
Кристина Асмус («Склиф»)
Звезда «Интернов» и «Текста» Кристина Асмус более полугода снималась в сериале «Склиф», где снова примерила белый халат. На этот раз, правда, актрисе досталась главная роль — врача-травматолога Евгении Покровской. Однако работа не была завершена — актрису, по слухам, выгнали с площадки.
Поговаривают, что Кристине было непросто найти общий язык с коллегами. Она неоднократно высказывала недовольство сценарием и тормозила съемочный процесс. Тина Канделаки, продюсер проекта, подтвердила, что поведение Асмус стало причиной того, что съемки были приостановлены. Актриса назвала обвинения необоснованными, а ее агент опроверг, что в работе возникли какие-то проблемы.
И все же, по некоторым данным, создатели «Склифа» думают, как заменить ключевого персонажа и не сорвать сроки. Некоторые эксперты считают, что этот скандал может стать своеобразной пиар-кампанией для проекта.
Мария Пирогова («Интерны»)
Роль в сериале «Интерны» помогла Марии Пироговой неплохо заявить о себе. Актриса перевоплотилась в Алису Быкову — дочь харизматичного Андрея Евгеньевича (Иван Охлобыстин), хотя изначально ей предлагали интерна Варю Черноус. Предложения звучали настойчиво, даже Охлобыстин убеждал студентку Щукинского присоединиться к команде.
Убедить удалось: на протяжении нескольких сезонов актриса работала над образом Алисы, набирая популярность среди зрителей. Однако, к удивлению Марии, ее персонажа внезапно исключили из сериала и не предоставили никакого объяснения. Пирогова, хоть и была обижена, устраивать разборки не стала.
Татьяна Васильева («Сваты»)
В народной комедии «Сваты» Татьяна Васильева появилась лишь в шестом сезоне. Она изобразила маму Ларисы Буханкиной (Олеся Железняк). Этот персонаж отлично вписался в сценарий. Решительная и порой прямолинейная Виктория Викторовна сразу же полюбилась публике.
Работа над образом принесла Татьяне Васильевой огромное удовольствие. Однако, к всеобщему удивлению, в седьмом сезоне ее персонажа больше не оказалось. Актриса призналась, что не понимает причин такого решения, но уверена: ее исключили из сериала из-за чьей-то личной неприязни. Но кто именно стал инициатором, для артистки до сих пор загадка.
Наталья Кустинская («Женя, Женечка и “Катюша”»)
Создание военной драмы «Женя, Женечка и “Катюша”» оказалось непростым испытанием для Владимира Мотыля. На главную роль в проекте изначально утвердили Наталью Кустинскую, однако сам режиссер считал, что актриса идеально подходит для комедийных ролей, но совершенно не соответствует образу связистки.
После того как часть съемок прошла, Мотыль поставил ультиматум: либо актриса покидает проект, либо он отказывается от дальнейшей работы над ним. Кустинскую убрали, хотя некоторые массовые сцены с ее участием остались в картине. Интересный факт: ради роли Женечки Земляникиной Наталья Николаевна отказалась от приглашения Леонида Гайдайя сыграть в «Кавказской пленнице». По слухам, артистка настолько была расстроена, что слегла с воспалением легких.
Георгий Юматов («Белое солнце пустыни»)
Владимир Мотыль был вынужден искать замену актеру и в фильме «Белое солнце пустыни». Во время кастинга на роль красноармейца Сухова он отметил Анатолия Кузнецова и Георгия Юматова, остановив свой выбор на последнем. Юматов включился в процесс — предлагал идеи и вносил коррективы. Однако за несколько дней до начала съемок артист попал в пьяную драку и получил травмы.
Восстановление потребовало бы нескольких месяцев, да и Мотыль, обеспокоенный репутацией Юматова, опасался повторного срыва. В итоге режиссеру пришлось принять непростое решение — вызвать из Москвы Кузнецова, который блестяще воплотил на экране образ легендарного Сухова.
Сергей Жигунов и Владимир Шевельков («Гардемарины, вперед!»)
Александр Белов в исполнении Сергея Жигунова стал звездным часом актера. Правда, изначально эту роль в многосерийном фильме «Гардемарины, вперед!» должен был играть Олег Меньшиков, который в последний момент отказался.
Только очень скоро Сергею, выпускнику театрального училища, пришла повестка в армию, и, чтобы не срывать съемки, Жигунова приписали к кинематографическому кавалерийскому полку, поэтому он продолжил сниматься.
С исполнителем роли князя Никиты Оленева Владимиром Шевельковым Сергей Жигунов очень сдружился, что стало настоящей головной болью для режиссера Светланы Дружининой и всей съемочной группы. Шевельков и так не отличался примерным поведением, но еще и на молодого коллегу влиял не самым лучшим образом. Они постоянно разыгрывали Дмитрия Харатьяна — своего третьего товарища, сыгравшего Алексея Корсака. В итоге во второй части Шевелькова заменили другим актером, что вызвало недовольство Жигунова.
Кроме того, во время съемок Сергей чуть было не лишился своего выразительного взгляда. Учинив с каскадером поединок на шпагах, актер получил ранение в глаз и попал в больницу. В триквеле, несмотря на успех первых фильмов, Жигунов сниматься отказался, сославшись на то, что играть этого персонажа в его возрасте — уже неприлично.
Александра Завьялова («Вий»)
Актриса Александра Завьялова получила роль Панночки в экранизации повести Николая Гоголя «Вий» без проб. Но, когда было отснято около трети фильма, она внезапно отказалась от участия в проекте. Сама актриса не комментировала свое решение, однако, по слухам, причиной такого решения могли стать ее отношения с режиссером Резо Эсадзе.
Завьялова снималась в дебютной картине Эсадзе «Фро», и якобы он даже звонил на «Мосфильм» и требовал снять Александру с роли в «Вие». Возможно, чтобы избежать скандала, актриса добровольно вышла из актерского состава. Но и роман с грузинским постановщиком оказался недолговечным — актриса не смогла терпеть его приступы ревности.