От немой экспрессии «Аэлиты» до зрелищных путешествий в «Интерстелларе» — каждая картина в этой подборке не просто рассказывает историю, а формирует в массовом сознании образ Вселенной. Рассказываем о пяти наиболее знаковых кинолентах про бескрайний космос.
1. «Аэлита»
В 1924 году на экраны вышел фильм Якова Протазанова «Аэлита», ставший первой полнометражной научно-фантастической лентой в советском кинематографе. Экранизация одноименного романа Алексея Толстого сочетала в себе элементы научной фантастики, социальной сатиры и психологической драмы.
Сюжет повествует о советском инженере Лосе, который строит космический корабль и отправляется на Марс, где встречает загадочную царицу Аэлиту. Визуальный стиль «Аэлиты» был новаторским для своего времени, а авангардные визуальные решения оказали влияние на последующее развитие научной фантастики в кино.
Кроме того, картина была создана в период НЭПа, когда советское общество переживало трансформации и искало новые идеалы. Поэтому марсианская революция в «Аэлите» может рассматриваться как аллегория на события 1917 года и последующие изменения в обществе.
2. «2001 год: Космическая одиссея»
Стэнли Кубрик представил миру картину, навсегда изменившую кино. «2001 год: Космическая одиссея» стала не просто лентой о космосе, а философским размышлением о месте человека во Вселенной и его эволюции.
Кубрик сознательно избегал традиционного повествования, полагаясь на визуальные образы и музыку. Использование классических музыкальных произведений придает сценам эпический размах и усиливает эмоциональное воздействие. Фильм также поднимает вопросы взаимодействия человека и технологий. Компьютер HAL 9000, обладающий искусственным интеллектом, становится не просто помощником, а самостоятельным персонажем с собственными мотивами и эмоциями. Его конфликт с экипажем поднимает вопросы о доверии к ИИ и границах его автономии.
Вышедшая в 1968-м «Космическая одиссея» оказала огромное влияние на последующее развитие кино. Визуальные эффекты, созданные без использования компьютерной графики, впечатляют и по сей день. Спустя более полувека после выхода кинолента продолжает вызывать споры и обсуждения среди киноведов.
3. «Звездные войны»
На очереди космоопера, которая захватила массовую культуру. Создание фильма «Эпизод IV: Новая надежда» сопровождалось множеством трудностей. Студия 20th Century Fox скептически относилась к проекту, из-за чего режиссер Джордж Лукас был вынужден мириться с недостаточным бюджетом и техническими ограничениями. Однако его упорное стремление к воплощению своей смелой идеи привело к разработке инноваций, которые впоследствии задали стандарты в индустрии.
Успех «Звездных войн» был ошеломляющим. Лента не только получила коммерческий успех, но и породила вселенную сиквелов, приквелов, сериалов и книг, а франшиза стала неотъемлемой частью мировой культуры.
4. «Интерстеллар»
В центре сюжета — астронавт Купер (Мэттью Макконахи), отправляющийся в межзвездное путешествие через червоточину, чтобы найти новую планету для вымирающего человечества. Но за грандиозными космическими пейзажами скрывается история о семье, надежде и о том, чем мы жертвуем в своей жизни. Одной из ключевых тем картины является относительность времени. На планете Миллер, расположенной близко к черной дыре Гаргантюа, одна часовая экспедиция оборачивается семью годами на Земле.
Научную достоверность «Интерстеллару» во многом обеспечило участие физика Кипа Торна, который выступил научным консультантом и соавтором сценария. Он настоял на точности в изображении таких явлений, как черные дыры и червоточины, что сделало фильм одним из самых научно обоснованных в своем жанре. Визуальные эффекты были отмечены премией «Оскар».
5. «Вызов»
Российская лента 2023 года стала настоящим прорывом в мировом кино. «Вызов» — первый художественный фильм, сцены которого снимались в открытом космосе. Режиссер Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд отправились на МКС, чтобы воплотить на экране историю, где границы между реальностью и вымыслом стираются.
Сюжет рассказывает о торакальном хирурге Евгении Беляевой, которая проходит экстренную подготовку и отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта, получившего серьезную травму на станции. Персонаж Пересильд стал символом профессионализма, самоотверженности и преодоления собственных страхов.
Съемочной группе тоже прошлось пройти ряд испытаний от серьезной подготовки в специальном центре, до всевозможных ухищрений во время творческих процессов. В условиях невесомости, например, были реализованы уникальные кинематографические приемы, такие как эффект летающей камеры, создающий ощущение присутствия в космосе.