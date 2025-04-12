В центре сюжета — астронавт Купер (Мэттью Макконахи), отправляющийся в межзвездное путешествие через червоточину, чтобы найти новую планету для вымирающего человечества. Но за грандиозными космическими пейзажами скрывается история о семье, надежде и о том, чем мы жертвуем в своей жизни. Одной из ключевых тем картины является относительность времени. На планете Миллер, расположенной близко к черной дыре Гаргантюа, одна часовая экспедиция оборачивается семью годами на Земле.