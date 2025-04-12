Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Уэнсдэй» снялась в пуховике на голое тело для глянца

Дженна Ортега стала лицом нового номера журнала The Cut

Американская актриса Дженна Ортега снялась в откровенном виде для журнала The Cut. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дженна Ортега, фото: соцсети
Дженна Ортега, фото: соцсети

22-летняя звезда популярного телесериала «Уэнсдэй» предстала на размещенном кадре в черных трусах с высокой посадкой и темно-синем пуховике, который она надела на голое тело. При этом знаменитость позировала перед камерой с осветленными бровями, ярким макияжем глаз и волосами, уложенными в крупные локоны.

Поклонники оценили фотосессию актрисы в комментариях под постом, который набрал 1,3 миллиона лайков. «Мне нравится, как ты выглядишь», «Завораживающая», «Ты потрясающая», «Королева», «Красотка», — высказывались они.

В марте Дженна Ортега высмеяла роскошный наряд люксового бренда Oscar de la Renta.