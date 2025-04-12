Звезда «Уэнсдэй» снялась в пуховике на голое тело для глянца

22-летняя звезда популярного телесериала «Уэнсдэй» предстала на размещенном кадре в черных трусах с высокой посадкой и темно-синем пуховике, который она надела на голое тело. При этом знаменитость позировала перед камерой с осветленными бровями, ярким макияжем глаз и волосами, уложенными в крупные локоны.