Будущий первый космонавт появляется в драме «Космос как предчувствие» в небольшой роли. Он даже не назван по фамилии, только по имени, но вполне узнаваем. В фильме интересно обыграна деталь: в поезде у Юрия развязывается шнурок на правом ботинке. Затем похожий «эпизод со шнурком» мы видим на исторической кинохронике, когда Гагарин докладывает Хрущеву о полете. Образ Юрия Алексеевича воплотил Дмитрий Муляр. В 2011 году он еще раз сыграл Гагарина в документальном сериале «Наш космос».