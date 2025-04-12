Сейчас трудно представить себе, как это было: сообщение ТАСС, лучшая улыбка XX века на первых полосах газет и первое поколение мальчишек, поголовно мечтающих стать космонавтами. С тех пор прошло почти 65 лет. Имя «Гагарин» стало нарицательным, а образ первого космонавта все эти годы вдохновлял художников, писателей, кинематографистов.
Впрочем, фильмов о Юрии Алексеевиче, на удивление, снято не так уж много, учитывая масштаб события и обаяние личности. Вспомним, как изображали первого космонавта в кино.
1. «Так начиналась легенда», 1976
Драма Бориса Григорьева повествует о военном детстве будущего первого космонавта Земли. Литературной основой стали «Рассказы о Гагарине» известного писателя Юрия Нагибина, он же стал сценаристом картины.
1 сентября 1941-го семилетний Юра пошел в первый класс, а спустя месяц занятия прекратились, потому что в деревню Клушино на Смоленщине вошли фашисты. Семью Гагариных выгнали из дома, на них обрушились все тяготы оккупации: голод, холод, постоянный страх. Старших брата и сестру Юры угнали в Германию. Но мальчик не пал духом и помогал взрослым пережить тяжелые времена. Юра даже спас маленького братишку от расправы нацистов. Когда захватчиков изгнали, Гагарин участвовал в восстановлении школы.
Роли родителей главного героя в драме «Так начиналась легенда» исполнили Георгий Бурков и Лариса Лужина. А маленького Юру — мальчика с открытой улыбкой — сыграл юный Олег Орлов. Кстати, сам Юрий Алексеевич не раз признавался в интервью, что пережитые в детстве испытания помогли ему закалить характер.
2. «Битва за космос», 2005
Четырехсерийный документально-художественный телефильм «Битва за космос» — совместный проект России, США, Германии и Великобритании. Проект режиссеров Криса Спенсера и Марка Эвереста рассказывает о борьбе за первенство в освоении космоса между СССР и США. Сценарий основан на мемуарах очевидцев, архивных документах и видео. Юрий Гагарин не является главным персонажем, но появляется в третьей и четвертой сериях. Роль исполнил Виталий Урсу.
3. «Космос как предчувствие», 2005
Один из наиболее успешных фильмов Алексея Учителя. Главный герой — молодой человек по прозвищу Конек (Евгений Миронов) живет на Кольском полуострове, работает поваром, катает на мотороллере любимую официантку Лару (Ирина Пегова) и мечтает принести пользу человечеству. В его серой монотонной жизни появляется таинственный парень Герман (Евгений Цыганов), рассказывающий о секретной подготовке людей для отправки в космос. И Конек верит, ведь СССР уже запустил первый спутник Земли, и ожидание грандиозного свершения в истории человечества буквально разлито в воздухе.
Будущий первый космонавт появляется в драме «Космос как предчувствие» в небольшой роли. Он даже не назван по фамилии, только по имени, но вполне узнаваем. В фильме интересно обыграна деталь: в поезде у Юрия развязывается шнурок на правом ботинке. Затем похожий «эпизод со шнурком» мы видим на исторической кинохронике, когда Гагарин докладывает Хрущеву о полете. Образ Юрия Алексеевича воплотил Дмитрий Муляр. В 2011 году он еще раз сыграл Гагарина в документальном сериале «Наш космос».
4. «Бумажный солдат», 2008
Основные события в драме Алексея Германа-младшего разворачиваются на Байконуре в 1961 году — последние недели перед запуском пилотируемого космического корабля. В центре повествования врач Даниил Покровский (Мераб Нинидзе), отвечающий за состояние здоровья кандидатов на полет. Сложности финального этапа подготовки и внутренняя жизнь доктора, переживающего душевную драму.
В картине «Бумажный солдат» Юра (Валентин Кузнецов), не названный по фамилии, но вполне узнаваемый, является второстепенным персонажем. На Венецианском кинофестивале лента получила приз за лучшую режиссуру.
5. «Гагарин. Первый в космосе», 2013
Пожалуй, единственный полноценный байопик о взрослом Гагарине. Причем исторический полет — в центре повествования. Картина режиссера Павла Пархоменко рассказывает об отношениях Юрия Алексеевича с женой, с Королевым, о жестком отборе, существовавшем в первом отряде космонавтов, и, конечно, о вошедших в историю 108 минутах на орбите Земли. Кстати, фильм тоже длится ровно 108 минут, и добро на его съемки дала семья Гагарина.
Картина «Гагарин. Первый в космосе» снималась под Тверью, в столице и в Крыму. В Евпатории построили бутафорский Байконур с кораблем «Восток-1» в масштабе 1:1. Сыгравший Гагарина Ярослав Жалнин обстоятельно готовился к роли: подробно изучил биографию своего героя. Побывал в Саратове, где Гагарин учился в техникуме, осваивая профессию литейщика, и где ныне действует посвященный ему музей.
Во время съемок Жалнину приходилось по 12 часов находиться в довольно тесном пространстве декораций, имитирующих корабль. Фильм не снискал наград и похвалы критиков. Но как ни крути, первый байопик о первом космонавте заслуживает внимания.
6. «Первый рейс к звездам», 1961
Включение в этот обзор документальной ленты неслучайно. Во-первых, потому, что «Первый рейс к звездам» вышел еще при жизни Гагарина. Фильм выпустили в июле 1961-го накануне Московского международного кинофестиваля. Во-вторых, он содержит рекордный метраж кинохроники, рассказывающей о подготовке первых космонавтов, о событиях день за днем происходящих на космодроме, об исторических мгновениях старта.
Достаточно сказать, что эта документалка включает в себя труд 28 операторов. Мы видим массу оборудования, аппаратов, на которых тренировались покорители космоса. Во время одной из тренировок камера выхватывает крупным планом лицо Гагарина. Подробно показаны торжества после его возвращения на Землю. Это не биография космонавта №1, но достаточно точное отражение той уникальной эпохи, когда человечество открыло путь к звездам.