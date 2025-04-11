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Звезда «Деффчонок» улетела с мужем и тремя детьми из России

Актриса Галина Боб призналась, что улетела с семьей из России
Галина Боб с сыновьями
Галина Боб с сыновьями

Звезда сериала «Деффчонки» улетела с мужем и тремя детьми из России. Галина Боб рассказала об этом в соцсети, признавшись, что они находятся в Египте.

«Мы были в этом же отеле в Хургаде больше 10 лет назад. Я была беременна, на восьмом месяце», — отметила артистка.

Знаменитость рассказала, что они ожидали лучших погодных условий. По словам Боб, море еще холодное для купания, некомфортная температура даже для взрослых и постоянно дует ветер.

Актриса замужем за режиссером Сергеем Корягиным. Пара познакомилась на съемках «Деффчонок». Боб моложе продюсера на 18 лет. Артистка не скрывает, что у них завязался служебный роман, а через три года они официально зарегистрировали отношения. У супругов трое общих детей: десятилетний Лев, семилетний Андрей и трехлетняя Маргарита.

У режиссера от предыдущих отношений также есть двое сыновей. Боб отмечала, что у нее не возникало проблем с детьми супруга, и они всегда были и остаются желанными гостями в их доме. Артистка неоднократно делилась снимками и видеороликами с Ильей и Робертом в соцсетях.