Звезда «Деффчонок» улетела с мужем и тремя детьми из России

Звезда сериала «Деффчонки» улетела с мужем и тремя детьми из России. Галина Боб рассказала об этом в соцсети, признавшись, что они находятся в Египте.
«Мы были в этом же отеле в Хургаде больше 10 лет назад. Я была беременна, на восьмом месяце», — отметила артистка.
Знаменитость рассказала, что они ожидали лучших погодных условий. По словам Боб, море еще холодное для купания, некомфортная температура даже для взрослых и постоянно дует ветер.
Актриса замужем за режиссером Сергеем Корягиным. Пара познакомилась на съемках «Деффчонок». Боб моложе продюсера на 18 лет. Артистка не скрывает, что у них завязался служебный роман, а через три года они официально зарегистрировали отношения. У супругов трое общих детей: десятилетний Лев, семилетний Андрей и трехлетняя Маргарита.
У режиссера от предыдущих отношений также есть двое сыновей. Боб отмечала, что у нее не возникало проблем с детьми супруга, и они всегда были и остаются желанными гостями в их доме. Артистка неоднократно делилась снимками и видеороликами с Ильей и Робертом в соцсетях.