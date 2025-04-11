Звезда «Деффчонок» улетела с мужем и тремя детьми из России

У режиссера от предыдущих отношений также есть двое сыновей. Боб отмечала, что у нее не возникало проблем с детьми супруга, и они всегда были и остаются желанными гостями в их доме. Артистка неоднократно делилась снимками и видеороликами с Ильей и Робертом в соцсетях.