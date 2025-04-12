Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Безрукова считает, что российской киноиндустрии не хватает кадров

Актриса также отметила, что среди сериалов и полнометражных картин должно быть больше воодушевляющих работ
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Актриса Ирина Безрукова считает, что киноиндустрия России испытывает нехватку профессиональных режиссеров, операторов и других творческих деятелей. Таким мнением она поделилась в интервью ТАСС.

«Сейчас нам нужны новые кадры, потому что сегодня их определенно не хватает: хорошие режиссеры и операторы, например, расписаны на несколько лет вперед», — сказала артистка в ответ на вопрос агентства о наличии проблем в отечественной киноиндустрии.

Собеседница добавила, что сегодня в России снимают много сериалов и полнометражных картин, а также производят большое количество продуктов для телевидения. Однако, как отметила Безрукова, среди всех этих проектов должно быть больше воодушевляющих работ, которые бы приносили человеку счастье и вселяли бы в него веру в добро.

«Мне кажется, что сейчас самое время вспомнить про наши настоящие ценности: верность, взаимовыручку и любовь. Вспомнить про то, что простые вещи в действительности приносят много радости. Хочется видеть больше светлых комедий, легких романтических фильмов и анимационных картин для детишек», — подытожила она.