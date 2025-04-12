Безрукова считает, что российской киноиндустрии не хватает кадров

Собеседница добавила, что сегодня в России снимают много сериалов и полнометражных картин, а также производят большое количество продуктов для телевидения. Однако, как отметила Безрукова, среди всех этих проектов должно быть больше воодушевляющих работ, которые бы приносили человеку счастье и вселяли бы в него веру в добро.