Безрукова считает, что российской киноиндустрии не хватает кадров

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Актриса Ирина Безрукова считает, что киноиндустрия России испытывает нехватку профессиональных режиссеров, операторов и других творческих деятелей. Таким мнением она поделилась в интервью ТАСС.
«Сейчас нам нужны новые кадры, потому что сегодня их определенно не хватает: хорошие режиссеры и операторы, например, расписаны на несколько лет вперед», — сказала артистка в ответ на вопрос агентства о наличии проблем в отечественной киноиндустрии.
Собеседница добавила, что сегодня в России снимают много сериалов и полнометражных картин, а также производят большое количество продуктов для телевидения. Однако, как отметила Безрукова, среди всех этих проектов должно быть больше воодушевляющих работ, которые бы приносили человеку счастье и вселяли бы в него веру в добро.
«Мне кажется, что сейчас самое время вспомнить про наши настоящие ценности: верность, взаимовыручку и любовь. Вспомнить про то, что простые вещи в действительности приносят много радости. Хочется видеть больше светлых комедий, легких романтических фильмов и анимационных картин для детишек», — подытожила она.