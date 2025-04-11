Ирина Безрукова показала себя в откровенном образе в день своего 60-летия

«Год пролетел, и вот он, мой день рождения! Сегодня у меня юбилей, но день рабочий, так что проведу его в творчестве. Я хорошо научилась откликаться на чужие просьбы и помогать, часто в ущерб собственному времени и интересам. А вот умению по-настоящему заботиться о себе мне еще предстоит научиться, и, может быть, этот год подходящее время для этого. Как вам мой образ? И буду рада вашим теплым пожеланиям сегодня», — отметила артистка.