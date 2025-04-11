Ирина Безрукова показала себя в откровенном образе в день своего 60-летия

Актриса Ирина Безрукова показала себя в откровенном образе, обнажив грудь. Звезда поделилась в соцсети кадрами, снятыми в день ее 60-летия.
«Год пролетел, и вот он, мой день рождения! Сегодня у меня юбилей, но день рабочий, так что проведу его в творчестве. Я хорошо научилась откликаться на чужие просьбы и помогать, часто в ущерб собственному времени и интересам. А вот умению по-настоящему заботиться о себе мне еще предстоит научиться, и, может быть, этот год подходящее время для этого. Как вам мой образ? И буду рада вашим теплым пожеланиям сегодня», — отметила артистка.
Подписчики именинницы активно прокомментировали ее пост: «Фантастика! Потрясающе выглядите», «Не перестаю восхищаться вами», «Шикарная», «Продолжайте сиять», «Неотразимая», «Невероятно красивая», «Необыкновенная женщина», «Боже, какая роскошная», «Вау, крутой, раскованный образ», «Нет слов», «Как же вы потрясающе выглядите», «Идеальная».
Знаменитость рассказывала в личном блоге, как поддерживает себя в форме. Артистка отмечала, что опытным путем выработала правила, которые старается не нарушать, несмотря на гастроли. Актриса отказалась от «вредной еды» — консервантов, сахара, жареного — а также стала пить много воды, исключив газировки.
Безрукова делает лимфодренажный массаж, обертывания и другие спа-процедуры, а также следит за гигиеной сна, стараясь высыпаться. По словам знаменитости, с возрастом она осознала и важность отдыха, поэтому научилась прислушиваться к «сигналам» организма и вовремя расслабляться.
Артистка неоднократно опровергала слухи о пластических операциях. Знаменитость не является сторонницей «радикальных мер». По словам Безруковой, она только ходит на процедуры, направленные на сохранение молодости, и делает уколы красоты. Актриса не отрицает, что пробовала ботокс, но ей не понравился эффект.