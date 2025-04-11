Табита была одета в изумрудное платье с декольте и бирюзовый плащ. Она распустила волосы и сделала легкий макияж. Марион выбрала черное кружевное платье, кремовое пальто и серые туфли-лодочки со стразами. Она завила волосы в крупные локоны и сделала макияж с акцентом на глазах.