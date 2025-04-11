Сара Джессика Паркер недавно побывала на премьере бродвейского мюзикла «Разгром» в Нью-Йорке. На мероприятие актриса пришла в компании мужа, актера Мэттью Бродерика, и 15-летних дочерей — Табиты и Марион.
60-летняя звезда надела черное полупрозрачное кружевное платье, поверх которого накинула пальто в тон наряду. Также она выбрала черные лакированные туфли-лодочки на шпильках. Звезда «Секса в большом городе» распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж. Свой образ она дополнила маленькой сумочкой, декорированной стразами.
Бродерик выбрал для вечера темно-синий костюм, белую рубашку и галстук с узорами. Наследницы актеров появились на красной дорожке в элегантных нарядах.
Табита была одета в изумрудное платье с декольте и бирюзовый плащ. Она распустила волосы и сделала легкий макияж. Марион выбрала черное кружевное платье, кремовое пальто и серые туфли-лодочки со стразами. Она завила волосы в крупные локоны и сделала макияж с акцентом на глазах.
Напомним, Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик поженились в мае 1997 года. У супругов трое детей — 22-летний сын Джеймс и 15-летние двойняшки Табита и Марион.