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Сара Джессика Паркер вышла в свет с мужем и повзрослевшими дочерями

Актриса вместе с семьей посетила премьеру бродвейского мюзикла «Разгром»
Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер с дочерями Табитой и Марион
Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер с дочерями Табитой и МарионИсточник: Legion-Media.ru

Сара Джессика Паркер недавно побывала на премьере бродвейского мюзикла «Разгром» в Нью-Йорке. На мероприятие актриса пришла в компании мужа, актера Мэттью Бродерика, и 15-летних дочерей — Табиты и Марион.

60-летняя звезда надела черное полупрозрачное кружевное платье, поверх которого накинула пальто в тон наряду. Также она выбрала черные лакированные туфли-лодочки на шпильках. Звезда «Секса в большом городе» распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж. Свой образ она дополнила маленькой сумочкой, декорированной стразами.

Бродерик выбрал для вечера темно-синий костюм, белую рубашку и галстук с узорами. Наследницы актеров появились на красной дорожке в элегантных нарядах.

Табита была одета в изумрудное платье с декольте и бирюзовый плащ. Она распустила волосы и сделала легкий макияж. Марион выбрала черное кружевное платье, кремовое пальто и серые туфли-лодочки со стразами. Она завила волосы в крупные локоны и сделала макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик поженились в мае 1997 года. У супругов трое детей — 22-летний сын Джеймс и 15-летние двойняшки Табита и Марион.